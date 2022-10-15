في جلسة جمعته مع الاطباء العرب والعراقيين.. ممثل السيد السيستاني: التعليم والصحة هما الركنان الاساسيان لبناء الفرد والمجتمع

2022/10/15 | 16:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ممثل المرجعية الدينية العليا

الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في لقاء

جمعه بعدد من الاطباء والاساتذة

المختصين في علاج الاورام السرطانية من

مصر ولبنان والعراق خلال حضوره حفل

افتتاح مركز الحياة للاشعة ال

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