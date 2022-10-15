كركوك.. إجتماع أمني يترأسه علي الفريجي لإعادة انتشار الجيش والشرطة في المحافظة

2022/10/15 | 16:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، علي الفريجي، اليوم السبت، اجتماعاً أمنياً لبحث التحديات الأمنية التي تواجه المحافظة.

وقال مصدر أمني، إن “اجتماعاً أمنياً عقد برئاسة قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن علي الفريجي، وبحضور قائد شرطة كركوك كاوه غريب عبد الرحمن، وكافة التشكيلات حول دراسة التحديات الأمنية”.

وأشار المصدر، إلى أن الاجتماع بحث “إعادة انتشار قطعات الجيش والشرطة الاتحادية في المناطق الرخوة داخل وخارج المحافظة”.

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