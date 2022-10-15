رسمياً كورتوا لم يشارك في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.. وهذه الأسباب

2022/10/15 | 16:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يشارك حارس مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا، في المران الجماعي رفقة زملائه، اليوم السبت، قبل أكثر قليلا من 24 ساعة من مباراة الكلاسيكو المقررة أمام برشلونة، ضمن منافسات الليجا.

وقال مدربه كارلو أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للكلاسيكو، أن “كورتوا يتعافى بشكل جيد، لكنه مستبعد من لقاء الغد”.

وسيغيب كورتوا بذلك عن المباراة الخامسة على التوالي، بسبب معاناته من آلام عرق النسا.

ونزل فريق ريال مدريد إلى ملعب التدريب الرئيس، في مدينة فالديبيباس الرياضية، اليوم، متأخراً 20 دقيقة عن الموعد المحدد ودون كورتوا الذي ما زال يشعر ببعض الآلام، لذا فضل أنشيلوتي استبعاده من المران الجماعي.

وسيخوض بذلك الأوكراني أندريه لونين، أول مباراة كبيرة له كحارس لعرين الريال، بعد تعويضه غياب كورتوا في المواجهات الأربع الأخيرة، أمام أوساسونا وخيتافي في الليجا، بالإضافة لمباراتي الذهاب والإياب ضد شاختار في دوري الأبطال.

يذكر أن آخر مرة دافع فيها كورتوا عن مرمى الريال، كانت في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، خلال ديربي مدريد أمام أتلتيكو على ملعب متروبوليتانو.



وعاد الحارس المخضرم من مباراتي دوري الأمم مع المنتخب البلجيكي، وهو يشعر بآلام، وانتهى الأمر بتحولها إلى إصابة، لم يتعاف منها في الفترة التي توقعها أطباء الفريق.

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