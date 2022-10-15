وزير النفط: بسبب كشفي سرقة بقيمة 2.5 مليار دولار الغي تكليفي بوزارة المالية

2022/10/15 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم السبت، عن أسباب إلغاء تكليفه بوزارة المالية.

وقال عبد الجبار في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم) إن "رئيس الوزراء وافق مشكورا على طلبنا بخصوص الاعفاء من مهام ادارة وزارة المالية بالوكالة".

وأضاف ان "نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة، والاثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من اموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة، تم تسليمها من وزارة المالية الى الجهات المختصة، ومنها اللجنة المالية البرلمانية التي طالبتنا بذلك رسميا واعلاميا"، مبينا "لم نخضع لأي ضغط ومساومة لمنعنا عن اداء دورنا في حماية المال العام" .

أدناه نص التغريدة:

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