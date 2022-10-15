بدء تصاعد الغبار في بغداد وعدة محافظات

2022/10/15 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بدء الغبار، مساء اليوم السبت، بالتصاعد في العاصمة بغداد وعدة محافظات اخرى.

وفي وقت سابق، قال المتنبئ الجوي صادق العطية، في منشور على فيسبوك تابعته (بغداد اليوم) ان "الاجواء غير مستقرة خلال ايام الاسبوع في كافة المدن حيث يستمر ظهور بعض السحب في مناطق من مدن شمال البلاد وتوقعات بهطول زخات خفيفة مساء السبت في دهوك مع تصاعد للغبار مابين ذي قار والسماوة والديوانية والنجف نهار السبت".

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