’يد عَون الفلاح تغدو واجهات للفساد’.. عشائر نينوى تطالب بمحاسبة الجمعيات الفلاحية

2022/10/15 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

وصف عضو تجمع عشائر جنوب الموصل خالد الجبوري، اليوم السبت، الجمعيات الفلاحية بواجهات الفساد.

وقال الجبوري لـ (بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي كان لابد أن تكون فيه الجمعيات عونا للفلاح وتقدم التسهيلات له، اصبحت واجهات للاستحواذ على الأراضي والأموال".

وأضاف أن "هذه الجمعيات واجهات للفساد ولم تساهم بأي نشاط يقلل من الجفاف والتصحر إطلاقا، وبالتالي يجب على البرلمان والجهات الرقابية محاسبتها".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، دعمه لقرار إعادة هيكلية الجمعيات الفلاحية في البلاد.

وقال المعموري لـ(بغداد اليوم)، إن "دور الجمعيات الفلاحية في البلاد ضعيف جداً ولم تقم بادوار ملحوظة في دعم القطاع الزراعي رغم الازمات المتعاقبة التي تضرب اهم قطاعات العراق".

وأضاف، أن "اعادة هيكلية الجمعيات الفلاحية قرار صائب سندعمه لان دورها ضعيف جداً ولم تقدم شيئا لشريحة كبيرة من الفلاحين على مستوى البلاد"، مؤكداً بأن "اعادة الهيكلة ضرورية من اجل اعادة الحيوية لجمعية تمثل كل فلاحي العراق".

وأشار الى أن "الحكومة المقبلة ستكون لديها رؤية شاملة حيال ملف الجمعيات والنقابات العاملة في قطاعات مختلفة ومنها الفلاحية واعادة الهيكيلة احدى السيناريوهات المطروحة".

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