2022/10/15 | 16:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: من المقرر أن تبدأ بعثات أجنبية وفريق فني أرسلته منظمة الأمم...

ظهرت المقالة اليونسكو ترسل بعثات أجنبية لإنقاذ 300 موقع أثري مهدد بالغرق في العراق أولاً على المسلة.

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