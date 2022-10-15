وزير النفط يتحدث عن سرقات تقدر بالمليارات في وزارة المالية

2022/10/15 | 16:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف وزير النفط إحسان عبدالجبار، السبت 10/15/2022، عن سرقات بالمليارات في...

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