2022/10/15 | 16:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة بغداد تطلق حملة كبرى لرفع التجاوزات عن ضفاف دجلة المركز الخبري الوطني.

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