كابادوكيا.. اكتشف أحد أروع وجهات المشي لمسافات طويلة في تركيا

2022/10/15 | 17:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت هذه المناظر الطبيعية الأخرى من "مداخن الجنيات" موطنًا لسكان الكهوف لقرون عدة، وتتمثل أفضل طريقة لاختبار جمالها وتاريخها بالسير على الأقدام.

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