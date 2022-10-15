2022/10/15 | 17:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

حذرت إندونيسيا، عن خطورة تناول اثنين من دواء شراب السعال، ووجد أن مكونات دواء شراب للسعال لهما صلة بوفاة 70 طفلا في دولة جامبيا بأفريقيا، بينما تحقق في إصابات كلى حادة أودت بحياة أكثر من 20 طفلا في العاصمة جاكرتا هذا العام.

وقالت الهيئة المعنية بتنظيم تداول الغذاء والدواء (بي.بي.أو.إم) إنها تحقق كذلك في احتمال أن يكون هذان المكونان، وهما ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول، قد أدوا الي تلوثا لمواد أخرى تستخدم كمذيبات.

وتشير التحقيقات في جامبيا والهند في الوفيات الناجمة عن إصابات الكلى الحادة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي يعتقد أنها مرتبطة بأدوية السعال التي تصنعها شركة ميدين فارماسوتيكالز ومقرها نيودلهي الهندية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية إنها وجدت مستويات “غير مقبولة” من ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين لايكول، والتي يمكن أن تكون سامة، في أربعة من منتجات شركة ميدين.

وقالت الهيئة الصحية الإندونيسية، في بيان لها “لتوفير الحماية للجمهور، وضعت الهيئة شرطا عند التسجيل يقضي بعدم السماح باستخدام جميع منتجات الشراب الطبي للأطفال والبالغين التي تحتوي على ثنائي إيثيلين جلايكول وإيثيلين جلايكول”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انذار عالمي من دواء سعال “هندي” يؤدي لوفاة الأطفال) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انذار عالمي من دواء سعال “هندي” يؤدي لوفاة الأطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).