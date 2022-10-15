2022/10/15 | 17:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PRWaGPCQVf8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في منزلي صور تهدد امن الدولة؟!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في منزلي صور تهدد امن الدولة؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).