السوداني يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الفرنسي

2022/10/15 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

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تلقى المكلف برئاسة مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رسالة تهنئة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ورئاسة مجلس الوزراء.

وتضمّنت الرسالة تأكيداً على أهمية العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا، وتمنّيات الرئيس ماكرون بالنجاح والتقدّم للعراق حكومة وشعباً، ودوام الاستقرار والازدهار.

المكتب الاعلامي للمكلف برئاسة مجلس الوزراء١٥ تشرين الاول٢٠٢٢

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