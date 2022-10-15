2022/10/15 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن افتتاح محطة كهرباء جديدة في محافظة بابل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "وزيرها، عادل كريم، افتتح محطة بابل التحويلية 400 kv ذات الجهد الفائق".

وبينت أن "المحطة ستحقق وثوقية واستقرارية عاليين للشبكة الكهربائية في الفرات الأوسط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح محطة كهرباء في بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح محطة كهرباء في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).