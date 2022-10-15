بالفيديو.. امطار غزيرة في قضاء رانية بالسليمانية

2022/10/15 | 17:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: بالفيديو..امطار غزيرة في قضاء رانية بمحافظة السليمانية شمال العراق.pic.twitter.com/hA5Q36OyRM...

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امطار غزيرة في قضاء رانية بالسليمانية أولاً على المسلة.

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