شاهد بالفيديو.. شاهد .. امطار غزيرة في محافظة السليمانية شمال العراق

2022/10/15 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PS15dK9FqV4

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