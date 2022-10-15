2022/10/15 | 17:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: T6lcDOMx1DM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خبراء الاقتصاد: العقوبات الأمريكية على عبد الجبار ستوثق الفساد في وزارة النفط) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خبراء الاقتصاد: العقوبات الأمريكية على عبد الجبار ستوثق الفساد في وزارة النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).