كربلاء.. العتبة الحسينية تدعم العراقيين مجاناً بنحو (٩٠) مليار دينار في مجالي الصحة والتعليم (فيديو)

2022/10/15 | 17:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي في

العتبة الحسينية المقدسة ان حجم الدعم

المالي المجاني الذي قدمته العتبة

الحسينية المقدسة للمستفيدين من خدمات

قطاعي الصحة والتعليم في مؤسسات الهيئة

الطبية والتعلي

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