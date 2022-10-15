ممثل السيستاني يلتقي بأطباء عرب وعراقيين: التعليم والصحة ركنان أساسيان لبناء الفرد والمجتمع

2022/10/15 | 17:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ممثل المرجعية الدينية العليا

الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في لقاء

جمعه بعدد من الاطباء والاساتذة

المختصين في علاج الاورام السرطانية من

مصر ولبنان والعراق خلال حضوره حفل

افتتاح مركز الحياة للاشعة ال

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