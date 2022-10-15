جمع (75) توقيعاً لسحب يد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار

2022/10/15 | 17:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ النائب هادي السلامي، عضو لجنة النزاهة والنائب حسن الخفاجي، عضو لجنة الاستثمار، بجمع تواقيع لسحب يد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، بسبب شبهات الفساد وهدر المال العام والكسب غير المشروع.

والتأكيد على هيئة النزاهة ومحاكم تحقيق النزاهة لحسم قضايا الفساد.

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