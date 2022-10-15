وزير النفط: لم نخضع لأي ضغط ومساومة تمنعنا عن اداء دورنا في حماية المال العام

2022/10/15 | 17:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم السبت، قبول رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، طلب اعفائه من مهام إدارة وزارة المالية بالوكالة، فيما تحدث عن نتائج التحقيق بسرقة نحو 4 ترليون دينار.

وقال عبد الجبار في تغريدة عبر تويتر، تابعتها “خبر برس” (واخ) “وافق رئيس مجلس الوزراء مشكوراً على طلبنا بخصوص الإعفاء من مهام إدارة وزارة المالية بالوكالة”.

وأضاف، أن “نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة والإثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 ترليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من أموال الضريبة/ مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة، تم تسليمها من وزارة المالية إلى الجهات المختصة، ومنها اللجنة المالية البرلمانية التي طالبتنا بذلك رسمياً وإعلامياً”.

وأتم “لم نخضع لأي ضغط ومساومة تمنعنا عن اداء دورنا في حماية المال العام”.

، اليوم السبت، قبول رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، طلب اعفائه من مهام إدارة وزارة المالية بالوكالة، فيما تحدث عن نتائج التحقيق بسرقة نحو 4 ترليون دينار.

وقال عبد الجبار في تغريدة عبر تويتر، تابعتها “خبر برس” (واخ) “وافق رئيس مجلس الوزراء مشكوراً على طلبنا بخصوص الإعفاء من مهام إدارة وزارة المالية بالوكالة”.

وأضاف، أن “نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة والإثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 ترليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من أموال الضريبة/ مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة، تم تسليمها من وزارة المالية إلى الجهات المختصة، ومنها اللجنة المالية البرلمانية التي طالبتنا بذلك رسمياً وإعلامياً”.

وأتم “لم نخضع لأي ضغط ومساومة تمنعنا عن اداء دورنا في حماية المال العام”.

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