2022/10/15 | 17:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تستفز حكومة محمد شياع السوداني الصدر وانصاره؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: WIMvwzq2fBk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تستفز حكومة محمد شياع السوداني الصدر وانصاره؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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