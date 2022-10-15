الكهرباء تعلن افتتاح محطة

2022/10/15 | 18:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

افتتح وزير الكهرباء عادل كريم، اليوم السبت، محطة بابل التحويلية بقدرة 400 KV.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير الكهرباء عادل كريم افتتح (محطة بابل التحويلية 400 kv ذات الجهد الفائق) والتي ستحقق وثوقية واستقرارية عالية للشبكة الكهربائية في الفرات الاوسط".

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