التخطيط: مشاريع سكنية للأسر الفقيرة

2022/10/15 | 18:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت وزارة التخطيط عـن مشاريع سكنية للأسر الفقيرة في عدد من المحافظات ضمن استراتيجية الفقر التي أطلقتها.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "الوزارة أنجزت خمسة مجمعات سكنية للعوائل الفقيرة في محافظات المثنى والديوانية وواسط وكركوك والأنبار كمرحلة أولى"، مشيراً إلى أن "العمل مستمر لإنجاز باقي المجمعات في جميع المحافظات".

وأضاف الهنداوي، أن "نسب الإنجاز متفاوتة في المشاريع السكنية بباقي المحافظات"، مؤكداً أن "الظروف التي عانت منها البلاد منذ عام 2014 حالت دون سرعة الإنجاز".

وأوضح، أن "نسب الفقر مختلفة من محافظة إلى أخرى ولكن الوزارة اعتمدت ما يقارب 10 معايير لشمول الأسر الفقيرة بهذه الوحدات السكنية بجميع المحافظات التي تقدم للشمول بها عن طريق الموقع الإلكتروني، منها عدد الأطفال وامتلاكها لدار سكنية أو قطعة أرض ووجود دخل لاعانتهم وغيرها، فإذا توفرت المعايير تدخل الأسرة للمنافسة".

وأكد الهنداوي، سعي الوزارة "لإنجاز تلك المشاريع وإعانة الأسر الفقيرة باعتبار أن السكن هو أهم العوائق التي تقف أمام الأسر بشكل عام والأسر الفقيرة بشكل خاص لارتفاع بدلات الإيجار من جهة وأزمة السكن لارتفاع عدد السكان من جهة أخرى".

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