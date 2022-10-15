وزير المالية السابق: سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين

2022/10/15 | 18:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار، السبت، عن "سرقة" تُقدر بمليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي

وكتب عبد الجبار الذي يشغل حاليا منصب وزير النفط في تغريدة على حسابه في تويتر، أن "دولة رئيس الوزراء وافق مشكورا على طلبنا بخصوص الاعفاء من مهام إدارة وزارة المالية بالوكالة".

ولفت إلى "نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة، والاثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من اموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة".

وتابع عبد الجبار أنه "تم تسليمها من وزارة المالية الى الجهات المختصة، ومنها اللجنة المالية البرلمانية التي طالبتنا بذلك رسميا واعلاميا".

وأضاف قائلاً: "لم نخضع لأي ضغط ومساومة لمنعنا عن اداء دورنا في حماية المال العام".

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