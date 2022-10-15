2022/10/15 | 18:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QubEb3RwZmw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيد الصدر يجدد رفضه لمشاركة اي من اتباعه في الحكومة الجديدة.. وملفات اخرى في نشرة الـ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيد الصدر يجدد رفضه لمشاركة اي من اتباعه في الحكومة الجديدة.. وملفات اخرى في نشرة الـ 6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).