2022/10/15 | 18:16 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوى مدنية وثورية في العراق تتحالف تحت راية "قوى التغيير الديمقراطي") نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوى مدنية وثورية في العراق تتحالف تحت راية "قوى التغيير الديمقراطي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).