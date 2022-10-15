كيف يمكن للسعودية والولايات المتحدة تجاوز الأزمة الحالية؟

2022/10/15 | 18:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح تحليل نشرته وكالة "بلومبرغ" الأميركية، السبت، مجموعة خطوات يمكن من خلالها للولايات المتحدة والمملكة العربية للسعودية تجاوز الأزمة الأخيرة الناجمة عن قرار أوبك+ بخفض انتاج النفط.

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