افتتاح محطة بابل التحويلية بقدرة 400 KV

2022/10/15 | 18:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستحقق وثوقية واستقرارية عالية للشبكة الكهربائية في الفرات الاوسط.

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