رئيس وفد منتخب الشباب يزور رئيس الاتحاد الكويتي

2022/10/15 | 18:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زارَ عُضو الاتّحاد العراقيّ لكُرةِ القدم رئيس وفد مُنتخبِ الشَباب “خلف جلال”، اليوم السبت، رئيسَ الاتحاد الكويتيّ لكُرةِ القدم “عبد الله الشاهين”، ورافقَ عُضو الاتحاد في الزيارةِ رئيسُ الاتحاد الفرعيّ في البصرة بدر ناصر.

ورحبَ رئيسُ الاتحاد الكويتيّ بوفدِ مُنتخبِ الشَباب العراقيّ المُشارك في التَصفياتِ المُؤهلة إلى نهائياتِ كأس آسيا للشَبابِ المُقامة في الكويت.



وأكدَ الشاهين دعمَ الاتحاد الكويتيّ لاستضافةِ خليجي ٢٥ في البصرة، وإن الاتحادَ الكويتيّ سيكون حاضراً في قُرعةِ البُطولةِ التي تقامُ الشهر الحالي في مُحافظةِ البصرة، وسيكون مُمثلاً فيها نائبُ رئيس الاتحاد الكويتيّ أحمد العنزي وعدد من أعضاءِ الاتحاد.



من جانبه، قدّمَ خلف جلال شُكره وتقديره لحفاوةِ الاستقبال وكرمِ الضِيافةِ من قبل الاتحادِ الكويتيّ المُتمثل برئيسِ الاتحاد الكويتيّ عبد الله الشاهين وبقية الاتحاد، ناقلاً تحياتَ وزير الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد “عدنان درجال” وأعضاء المكتبِ التنفيذيّ لاتحادِ الكُرة.



وأشادَ جلال بمواقف دولةِ الكويت والاتحادِ الكويتيّ بدعمِ استضافةِ البصرة خليجي 25 ، مُثمناً هذا الموقف الأخوي الأصيل.



وحضرَ اللقاء نائبُ رئيس الاتحاد الكويتيّ أحمد العنزي والأمين العامّ صلاح القناعي وعُضو لجنة الانضباطِ في الاتحادِ الكويتيّ نواف الهزاع، واللاعب الكويتيّ السابق جمال مبارك واللاعب الدولي الكويتي وائل سليمان.

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