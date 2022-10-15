إنفجار عبوة صوتية قرب محل للمشروبات الكحولية وسط بغداد

2022/10/15 | 18:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمني عن انفجار عبوة صوتية قرب محل للمشروبات الكحولية في شارع أبو نؤاس، وسط بغداد، من دون تسجيل خسائر بشرية.

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