الأنبار.. قوّة من الحشد الشعبي تعثر على اعتدة وعبوات ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي

2022/10/15 | 18:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من اللواء 54 بالحشد الشعبي، اليوم السبت، على قنبرتي هاون وعبوات ناسفة ومساطر تفجير من مخلفات فلول “داعش” الإرهابي في صحراء العامرية بمحافظة الأنبار.

وذكر بيان لإعلام الحشد، “جاء ذلك بعد ورود معلومات، حيث قامت القوة بتنفيذ عملية أمنية في منطقة البدعيج بصحراء العامرية، تمكنت خلالها من العثور على قنابر هاون (عدد ٢) وعبوات ناسفة ومساطر تفجير من مخلفات فلول “داعش” الإرهابي”.

واضاف “تم إبلاغ الجهد الهندسي التابع للواء مغاوير عمليات الأنبار لغرض تفجيرها في مكان آمن وعادت القوة بسلام دون حادث يذكر”.

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