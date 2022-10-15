شاهد لحظة تخريب لوحة شهيرة لفان غوخ بحساء الطماطم

2022/10/15 | 18:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت متظاهرتان مناهضتان لاستخراج الوقود الأحفوري حساء الطماطم على لوحة الفنان الهولندي فنسنت فان غوخ الشهيرة، "عباد الشمس" - 1888، في المعرض الوطني في لندن، الجمعة.

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