التوترات تتصاعد بين الدول الغربية بسبب دعم أوكرانيا

2022/10/15 | 19:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قالت صحيفة واشنطن بوست، السبت 10/15/2022، إن التوترات باتت تتصاعد بين...

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