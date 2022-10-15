وزير الصدر يوضح حقيقة مطالبة الدرجات الخاصة من التيار بتقديم استقالاتهم

2022/10/15 | 19:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى صالح محمد العراقي الملقب بوزير الصدر، اليوم السبت، مطالبة أصحاب الدرجات الخاصة من التيار الصدري بالاستقالة.

ونشر العراقي تغريدة تتعلق بالمطالبة بالاستقالة وكتب عليها “مزور”.

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