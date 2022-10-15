الزراعة تطلق حملة مجانية لمكافحة أشجار النخيل في عدد من المحافظات

2022/10/15 | 19:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الزراعة ومن خلال دائرة وقاية المزروعات انطلاق عدة حملات مجانية لمكافحة حشرة الدوباس على اشجار النخيل بالرش الجوي للجيل الخريفي وباستخدام الطائرات العسكرية في المحافظات المشمولة بالمكافحة

وذكرت الوزارة في بيان ان “الكوادر المتخصصة في دائرة وقاية المزروعات باشرت بتنفيذ عدة حملات مجانية لمكافحة حشرة الدوباس على اشجار النخيل بالرش الجوي وباستخدام الطائرات العسكرية وبمتابعة مدير عام الدائرة حسن مؤمن ليلو وبالتنسيق مع اقسام الوقاية في مديريات الزراعة”، مبينة ان” تنفيذ حملة المكافحة تتم من خلال التنسيق مع وزارة الدفاع لاستخدام الطائرات العسكرية بعد قيام الكوادر الهندسية والفنية في دائرة وقاية المزروعات بإجراء عملية تحوير اجهزة الرش”.

كما اوضحت الوزارة ان” الحملة تنفذ باستخدام مبيدات صديقة للبيئة وتكون المكافحة للمحافظات المشمولة بالرش الجوي بعد تحديدها من خلال اجراء عملية الفحص من قبل المختصين وتحديد نسبة الإصابة بالاعتماد على استمارات اعدت مسبقا، وتعتبر حملة المكافحة هذه مكملة للموسم الربيعي لسنة 2022-2023″.

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