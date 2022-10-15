2022/10/15 | 19:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الصيني لعبد لرشيد: مستعد لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الصيني لعبد لرشيد: مستعد لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الصيني لعبد لرشيد: مستعد لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).