من الخاسر والرابح في العراق بعد اختيار رئيس للجمهورية وآخر للحكومة؟

2022/10/15 | 19:13 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الإطار التنسيقي الذي يضم معظم القوى الشيعية، من هزيمة التيار الصدري، والفوز بتشكيل الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، الذي يحتاج جهدا لتنسيق العلاقة مع أميركا التي يناصبها الكثيرون العداء.

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