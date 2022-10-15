شمس الكويتية تضع شرطاً جديداً لعقد الصلح مع أحلام الإماراتية

2022/10/15 | 19:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت الفنانة شمس الكويتية خلافها مع الإماراتية أحلام إلى الواجهة، والذي اندلع عام 2005، بعد أن تحدثت عن شروطها لعقد الصلح معها.

وربطت شمس الكويتية الصلح بينها وبين أحلام الإماراتية بالصلح بين أوكرانيا وروسيا، في إشارة ساخرة منها لاستحالة الصلح بينهما.

وعلقت شمس الكويتية على الأخبار المتداولة حول مساعي تهدئة الحرب الروسية الأوكرانية، مشبهة الأزمة بين البلدين بخلافها مع الفنانة الإماراتية أحلام.

وغردت شمس الكويتية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ساخرة من الأمر “إذا تصالحوا روسيا وأوكرانيا..



راح أتصالح أنا وأحلام”.

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