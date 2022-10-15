2022/10/15 | 19:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي، علي الدفاعي، اليوم السبت، أن باب الحوار مفتوح لتشكيل حكومة ناجحة، مشيراً إلى أن العراق تجاوز عقبة مهمة من خلال المسارات السياسية، بالتالي لا خلاص من حالة الانسداد أو الاحتقان والاختلافات السياسية، إلا بتثبيت قواعد العمل الديمقراطي والاحتكام إلى المسارات الدستورية.

وقال الدفاعي في تصريح صحفي، اننا “ماضون في تشكيل الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني الذي بيّن معالم منهاجه الوزاري وهو الآن في حركة دؤوبة مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة”.



لافتا الى إن “هذه الحكومة منذ إنطلاقتها تحظى بدعم نيابي واسع يؤهلها بأن تتشكل بشكل عاجل وأن تمضي لتحقيق أهدافها، وهي لا تستهدف جهة سياسية ولا تؤمن بإقصاء أحد، بل تستهدف الفساد في إدارة الدولة”.

وأضاف أن “تشكيل الحكومة يخضع إلى اعتماد الاستحقاقات الانتخابية واتباع معايير ومقاييس لاختيار أعضاء الحكومة ولن يتجاوزها السوداني وهي معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة”، مشيرا الى ان “هذه الأسس الثلاثة سيبني عليها اختياراته وأنه كان صريحاً مع الكتل السياسية بإعطائه حق الاختيار من المرشحين بل وحق الابقاء والاقالة في حال عدم قناعته بأدائهم”.

وشدّد الدفاعي على أن “باب الحوار مفتوح وأن همهم هو تشكيل حكومة ناجحة”.



موضحا إن “العراق تجاوز عقبة مهمة من خلال المسارات السياسية، وإن لا خلاص من الانسداد أو الاحتقان والاختلافات السياسية، إلا بتثبيت قواعد العمل الديمقراطي وهي الاحتكام إلى المسارات الدستورية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاعي: لا خلاص من حالة الانسداد السياسي إلا بتثبيت قواعد العمل الديمقراطي والاحتكام إلى الدستور) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاعي: لا خلاص من حالة الانسداد السياسي إلا بتثبيت قواعد العمل الديمقراطي والاحتكام إلى الدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).