طلبة جامعة الانبار يعلنون الاضراب حتى محاسبة المقصرين عن وفاة زميلتهم

2022/10/15 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أعلن طلبة جامعة الانبار، اليوم السبت، الاضراب حتى محاسبة المقصرين عن وفاة زميلتهم "هند".

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن طلبة جامعة الانبار اعلنوا الاضراب حتى محاسبة المقصرين عن وفاة زميلتهم "هند مشعان".

وبين أن الأستاذ قرر استكمال المحاضرة رغم اصابة الطالبة بوعكة صحية تسببت بوفاتها بعد ذلك في القسم الداخلي بعد ان منعتهم مشرفة القسم من الخروج الى الطبيب، حسب وصف الشهود.

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