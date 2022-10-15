وزير الصدر ينفي مطالبة الدرجات الخاصة بالاستقالة

2022/10/15 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفى وزير الصدر، صالح محمد العراقي، اليوم السبت، مطالبته لاصحاب الدرجات الخاصة بالاستقالة.

وفي وقت سابق، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مزورة لمطالبة وزير الصدر، صالح محمد العراقي، اصحاب الدرجات الخاصة في الحكومة الحالية والتابعين للتيار الصدري بالاستقالة فورا.

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