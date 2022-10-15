الاطار التنسيقي: السوداني سيشكل حكومته سريعاً.. هذا السبب!

2022/10/15 | 19:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستكون حكومة خدمات.

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