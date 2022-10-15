2022/10/15 | 19:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TIH2pCGTUNM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد رعد: موقف الصدر بالانسحاب كان عبارة عن خطأ فادح) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد رعد: موقف الصدر بالانسحاب كان عبارة عن خطأ فادح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).