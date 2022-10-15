إيران تجدد نفي تزويد روسيا أسلحة

2022/10/15 | 19:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كررت إيران، السبت، على لسان وزير خارجيتها، حسين أمير عبداللهيان، نفيها تزويد روسيا أسلحة "للاستخدام في حرب أوكرانيا"، مؤكدة موقفها بعدم مساندة طرف ضد آخر.

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