(بالصور).. النجف يعادل ضيفه نفط البصرة بهدف لكّلا منهما

2022/10/15 | 20:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل فريقا نادي النجف وضيفه فريق نادي نفط البصرة بهدف لكلا الفريقين، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب النجف الدولي، لحساب الجولة الثانية لدوري الكرة الممتاز.

سجل فريق نفط البصرة أولا في الدقيقة 54 عن طريق حسين عمار أمين، وتمكن النجف من تعديل النتيجة عن طريق محمد عبد الزهرة في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

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