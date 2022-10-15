التخطيط: جميع أنواع الذهب في الأسواق يخضع للرقابة والسيطرة النوعية

2022/10/15 | 20:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة التخطيط، السبت، أن الذهب الموجود في الأسواق المحلية يخضع للرقابة والسيطرة النوعية ووفق ضوابط تحدد كذلك شروط مزاولة مهنة الصياغة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "ما يتواجد من كميات ونوعيات ذهب في السوق يخضع للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع للوزارة ويراقب من قِبله".

وأضاف، أن "فرقا ميدانية تابعة للجهاز تقوم بزيارة محلات الصياغة في جميع المحافظات وتفحص المصوغات الموجودة داخل المحلات".

وأوضح، أنه "لا يمكن لاي صائغ او تاجر المتاجرة بالذهب ما لم يقوم بفحصه و"وسمه" في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، كما أنه لا يمكن ممارسة مهنة الصياغة، الا بعد الحصول على اجازة ممارسة المهنة من الجهاز".

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