الخارجية الاميركية تحدد الأهداف المطلوبة من الحكومة العراقية الجديدة

2022/10/15 | 20:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

حددت السفيرة الاميركية في العراق الينا رومانوسكي، ملامح الاهداف الرئيسية المطلوبة من حكومة محمد شياع السوداني.

وقالت السفيرة في تغريدة اطلعت عليها “يس عراق”، إن “اتفاقية الإطار الاستراتيجي ستوجه علاقاتنا مع الحكومة العراقية الجديدة”.

وبينت أن “التقدم في تحقيق مصالحنا المشتركة مهم للعراقيين: عراق يحارب الفساد ويخلق فرص العمل، وعراق مستقر من خلال مؤسسات أمنية حكومية قوية وخالٍ من داعش، وعراق مرن للتعامل مع التغير المناخي.”

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