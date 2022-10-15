المالكي: نريد من الحكومة المقبلة ان توفر الكهرباء والسكن والعمل والخدمات

2022/10/15 | 20:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

جانب من كلمة الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية السيد نوري المالكي خلال الحفل :

⁃ ليس عيبا ان نختلف لكن العيب ان لا نتفق وكلنا تحت سقف الدستور ⁃ استكمال الاستحقاقات الدستورية يمثل قرار كل العراقيين الاصلاء⁃ نحن على أبواب تشكيل حكومة جديدة وهي نتيجة العمل الدؤوب لنواب الشعب⁃ الحكومة القادمة لن تكون هبة تعطى بل قيد ومسؤولية في رقاب المتصدين لها

⁃ نريد من الحكومة المقبلة ان تكون خدمية وتعيد لنا هيبة الدولة⁃ الحكومة المقبلة ستكون فرصة لمن يستطيع ان ينجز ويكون على قدر المسؤولية⁃ الحكومة المقبلة امامها ملفات صعبة في ظل التراجع العام في الخدمات⁃ نريد من الحكومة المقبلة ان توفر الكهرباء والسكن والعمل والخدمات⁃ علاج العشوائيات في توفير البديل وليس في فرض الإيجارات⁃ لا عقدة ولا صعوبة في حل اغلب المشاكل لاسيما ازمة الزراعة والمياه⁃ سندعم الحكومة ولن نتخلى عنها و سنحاسبها بالوقت نفسه

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