2022/10/15 | 20:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداصدرت السفيرة الاميركية في بغداد آلينا رومانوسكي، اليوم السبت، تغريدة جديدة بشأن اتفاقية الاطار الستراتيجي.وقالت رومانوسكي في "تغريدة"، لها بتويتر تابعتها (بغداد اليوم)، ان "اتفاقية الإطار الاستراتيجي ستوجه علاقاتنا مع الحكومة العراقية الجديدة".وأضافت إن "التقدم في تحقيق مصالحنا المشتركة مهم للعراقيين، عراق يحارب الفساد ويخلق فرص العمل، وعراق مستقر من خلال مؤسسات أمنية حكومية قوية وخالٍ من داعش، وعراق مرن للتعامل مع التغير المناخي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الامريكية تغريدة بشأن اتفاقية الاطار الاستراتيجي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الامريكية تغريدة بشأن اتفاقية الاطار الاستراتيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).